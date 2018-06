Moeder verdronken Ezra (13) doet emotionele oproep op Facebook

De 13-jarige Ezra Trinidad kwam vorig jaar door verdrinking om het leven. De jongen was aan het zwemmen met vrienden, toen zijn levenloze lichaam enkele uren later in het zwembad werd aangetroffen. De doodsoorzaak? Een epileptische aanval.

Zijn moeder is echter altijd sceptisch geweest, en plaatste vandaag een emotionele oproep op Ezra’s Facebookpagina. “Wie kan er meer vertellen?”, vraagt ze in het bericht.

Geruchten

Hoewel onderzoek heeft uitgewezen dat Ezra is overleden aan een epileptische aanval, heeft Jeanine Trinidad zo haar twijfels. In de derde persoon, fictief vanuit Ezra,’s perspectief, schrijft ze: “Mijn moeder kreeg na mijn dood verschillende verhalen te horen. Zo zouden er spelletjes zijn gespeeld, wie het langst onder water kon blijven.”

‘Heeft dan niemand mij gemist?’

Jeanine hoopt dat het bericht ervoor zorgt dat ooggetuigen zich alsnog melden. Op het moment dat Ezra verdronk, waren er zo’n honderd mensen in het zwembad. Het doet de familie pijn dat ze niet precies weten wat er is gebeurd, schrijft ze. “Het kan tot zeven minuten duren voor iemand verdrinkt. Was ik dan een tijdje alleen? Heeft dan niemand mij gemist?”

Het bericht is op Facebook inmiddels meer dan tweeduizend keer gedeeld.

Bron: Facebook. Beeld: iStock