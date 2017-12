Moeder vertelt het verhaal achter deze bekritiseerde foto met haar baby

Molly Lensing kreeg bakken kritiek te verduren, nadat een foto van haar met haar baby het internet over vloog.

Een man fotografeerde de moeder op het vliegveld van Colorado. Zij zat op een stoel bij de gate en was bezig met haar telefoon, terwijl haar dochtertje op een dekentje op de grond bij haar voeten lag.

Idioot

“Zoals Albert Einstein al zei: ‘Ik vrees de dag dat technologie onze menselijkheid van ons afneemt. De wereld zal bewoond worden door een generatie van idioten'”, schreef de man bij het kiekje. En met die kritiek ging de foto gigantisch viral.

65.000 keer gedeeld

Molly schrok zich natuurlijk rot toen ze de foto ontdekte. Al helemaal toen ze zag dat het op dat moment 65.000 keer gedeeld was. Dit kost me mijn baan, dacht de kinderverpleegkundige. Gelukkig is het niet zover gekomen. Maar na alle haat die ze heeft ontvangen van volslagen vreemdelingen, wil ze wél even haar zegje doen.

Computerstoring

In 2016 strandde Molly samen met haar toen 2 maanden oude dochtertje Anastasia op het vliegveld van Colorado, na een bezoek aan haar familie. “We hadden de pech dat we vast kwamen te zitten door een computerstoring bij Delta”, vertelt Molly aan Today Parents. Daardoor was ze al zeker 20 uur aan het wachten op de volgende vlucht.

Lamme arm

“Ik had Anastasia al uren lang vastgehouden of in de maxicosi gedragen”, vervolgt Molly. “Mijn armen waren moe en zij moest even liggen. Daarnaast moest ik de familie laten weten waar we waren.” En nee, díe achtergrond vermeldde de man dus niet bij de foto.

Baan op het spel

Doodsbang was Molly, die als kinderverpleegkundige in een ziekenhuis werkt, dat ze haar baan zou verliezen. “Ik werkte toen net op de kraamafdeling en was bang dat mijn collega’s of baas de foto en reacties zouden zien, en zouden vinden dat ik nooit meer met kinderen mag werken. Gelukkig is dit niet gebeurd.”

Machteloos

Nu, een jaar nadat de foto online werd geplaatst, ontvangt Molly nog steeds weleens vervelende berichten. Het kiekje circuleert namelijk nog altijd op social media. “Ik voel me gigantisch in mijn privacy aangetast. (…) Ik negeer die foto’s en reacties en haal steun uit de mensen die dichtbij mij staan en weten wie ik echt ben. Ik ben machteloos vergeleken met het internet. Maar ik weet dat ik de beste moeder voor mijn meiden ben, dat ik ze koester en zo goed mogelijk opvoed.”

Eerst nadenken

Veel mensen, zeker moeders, nemen het op voor Molly. Dénk voordat je iets online plaatst, ken het verhaal. Want als iets eenmaal online staat, is het daar voor altijd.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

BEKIJK OOK:



Bron: Today Parents. Beeld: Facebook