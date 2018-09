Op beelden van de beveiligingscamera in de luchthaven van het Russische Omsk was een hartverscheurend tafereel te zien. Een 25-jarige moeder verkocht haar 9 dagen oude baby aan een lerares voor nog geen 40 euro.

Natalia Zhdanova (43) plaatste recentelijk een advertentie dat ze graag nog een baby zou willen, aangezien haar volwassen zoon het nest had verlaten. Dit kwam de straatarme Inna Petrova (25) goed uit. De kersverse moeder blijkt radeloos en gaat op de advertentie in. Ze ontmoette de 43-jarige lerares op het vliegveld om daar haar 9 dagen oude kind te overhandigen. Voor slechts €40,-.

Geheim

Natalia was speciaal naar Sint-Petersburg gevlogen, meer dan 3.000 kilometer verderop, om het kind ‘te kopen’. Hier moest ze 3.000 roebel (€38) voor neerleggen. Ook heeft ze een valse geboorteakte opgesteld. Eigenlijk zou de deal geheim moeten blijven, maar Inna en haar moeder hebben het verhaal ook aan hun huisbazin verteld. Zij heeft toen gelijk de politie ingelicht. Beide vrouwen werden een week later gearresteerd.

Spijt

Bij de politie gaf Inna aan dat ze weet dat ze verkeerd heeft gehandeld, maar even geen uitweg meer zag. Als ze kon zou ze de klok gelijk terugdraaien. Aan de openbare aanklager verklaarde ze dat ze na een korte relatie zwanger raakte. Inna woont bij haar moeder en zus en zij wilden de baby absoluut niet houden. “De vader was niet geïnteresseerd en mijn moeder wilde dat ik abortus zou plegen”, vertelt ze. Nu heeft ze spijt. “Ik zal mijn kind waarschijnlijk nooit meer terugzien.”

Weeshuis

Waar de baby nu verblijft is niet duidelijk, maar het zal waarschijnlijk in een weeshuis geplaatst worden. De vrouwen hebben voorlopig huisarrest tot de zaak voor de rechter is geweest. Als ze veroordeeld worden voor mensenhandel, kunnen beide vrouwen maar liefst 10 jaar de cel in moeten.

