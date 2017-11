Moeder vermiste Nikki deelt wanhopige oproep voor dochter

Sinds 21 oktober wordt de 15-jarige Nikki vermist. Haar moeder doet een emotionele oproep om haar dochter weer thuis te krijgen.

“Nikki kom asjeblieft naar huis. We missen je zo”, vertelt de moeder in tranen in de oproep. Al meer dan 2 weken heeft ze niets van haar dochter gehoord. Haar moeder is bang dat ze in handen komt van de verkeerde mensen of zichzelf iets aandoet.

Onzekerheid

Nikki liep weg uit de gelosten woongroep waar ze woont. De eerste week liet ze af en toe nog iets horen via social media, maar sinds de 21e is er geen contact meer geweest. “Ze zit volledig met zichzelf in de knoop. We weten niet of ze nu nog ergens rondloopt of dat het al te laat is. De onzekerheid sloopt me. Ik huil hele dagen, maar moet me groot houden voor Nikki’s zusje.”

Informatie

De politie is dan ook op zoek naar mensen die informatie hebben over haar verblijfplaats. Nikki is 1.65 meter lang, heeft zwart haar en bruine ogen. Mocht je iets weten dan kun je bellen naar 0800-6070 of het formulier invullen op Politie.nl.

Bron: Tubantia.nl. Beeld: Facebook.