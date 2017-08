Moeder wordt op begrafenis van haar kindje verrast door dít wonder

Vorig jaar werd een van de grootst denkbare nachtmerries werkelijkheid voor Joy: haar zoontje Trebby overleed op jonge leeftijd. Op zijn begrafenis gebeurde echter iets héél bijzonders.

De video is intussen meer dan 3 miljoen keer bekeken en wij snappen waarom.

Laatste groet

Te zien is dat een ballon uit het niets langzaamaan richting Joy zweeft. Haar reactie is hartverscheurend. Een grote kans is natuurlijk dat dit gewoon toeval is, maar belangrijker is wat dit ogenblik voor Joy betekende. Zij zag dit bijzondere moment als een écht wonder: de laatste keer dat haar lieve zoontje haar gedag zei.

Bron: Little Things. Beeld: KIJK.