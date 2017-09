Moeder zoekt op Facebook naar potentiële vriendin die ze zag in de supermarkt

Iedere jonge moeder weet dat in je eentje in een supermarkt ronddolen zo nu en dan héérlijk kan zijn. Nikki Pennington dwaalde door de Amerikaanse supermarktketen Target toen ze een vrouw tegen het lijf liep in wie ze haar gelijkgestemde zag.

Nikki voelde meteen een connectie met de vrouw en baalt nu dat ze niet een praatje hebben gemaakt, want ze had graag vriendinnen met haar willen worden. Ze wendt zich nu tot Facebook in de hoop dat iemand de vrouw in kwestie herkent en de twee alsnog een vriendschap voor het leven kunnen opbouwen.

Nikki schrijft:

“Je was rond een uur of 7 ’s avonds in de potlodengang in Target. Ik droeg mijn moeder couture compleet met droogshampoo-haar, geen make-up, een T-shirt van gisteren en m’n yogabroek. Jij droeg ook een yogabroek met teenslippers en een rommelige knot. De Starbucks beker in je hand verried dat je net als ik niet van een yogaklasje kwam. Dat weet ik omdat ik hetzelfde deed.

Wijn en chocola

Ik probeerde op je beker te kijken om de naam van mijn toekomstige beste vriendin te achterhalen, maar laten we eerlijk zijn: op mijn leeftijd heb je een leesbril nodig om van zo ver te kunnen zien. In je wagentje lagen luiers, frisdrank, wijn en chocola. Dat bevestigde opnieuw mijn vermoeden dat we gemaakt zijn om beste vriendinnen te worden.

Moeders avondje uit

Onze wagentjes raakten elkaar toen we de hoek omkwamen terwijl we deden alsof we doelgericht aan het winkelen waren terwijl we eigenlijk gewoon genoten van moeders avondje uit. Ik bedoel: we weten allemaal waar moeders die een avond uit willen naartoe gaan.

Hetzelfde gangpad

Dus aan de mede-moeder die rond 7 uur in Target was, zich herkent in mijn verhaal en de Starbucks beker: weet dat ik er volgende week weer ben want laten we eerlijk zijn: ik woon daar. Misschien zie ik je weer rond dezelfde tijd in hetzelfde gangpad en kunnen we dan samen doelloos ronddwalen.”

