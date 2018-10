Moeder waarschuwt voor het haartourniquetsyndroom: "Mijn baby was bijna 4 teentjes kwijt" 

De 26-jarige Alex Upton trof op een ochtend vier rode, opgezwollen teentjes van haar tien weken oude baby aan. De oorzaak? Een haartje dat strak rond de tenen van de baby zat.

De moeder uit de Britse stad Paington had die ochtend door dat er iets aan de hand was met haar zoontje Ezra. “Hij was zichzelf niet. Normaal krijgt hij een flesje en gaat hij weer slapen, maar deze keer wilde hij geen melk hebben. Hij zat alleen maar te huilen. Toen ik zijn luier verschoonde, werd het me eindelijk duidelijk.”

Haartourniquetsyndroom of teentourniquetsyndroom

Ze zag namelijk een haartje verstrengeld zitten om de teentjes. Dit staat ook wel bekend als het haartourniquetsyndroom, waarbij een lichaamsdeel per ongeluk wordt omwikkeld door een haar of een draadje textiel waarna en door oedeemvorming insnoering optreedt. De moeder besefte toen dat de bloedcirculatie in de teentjes van haar zoon daardoor al meer dan twaalf uur afgesneden was. “Ik vreesde dat hij een paar tenen zou kwijtraken”, vertelt ze erover. “Hij moet zo minstens twaalf uur in zijn wieg gelegen hebben.”

Antibacteriële crème

Bij één teentje kreeg Alex de haar niet los. “Ongelooflijk hoe strak die gespannen zat. Ik wilde de dokter bellen of naar het ziekenhuis gaan, maar uiteindelijk is het me na een kwartier toch gelukt met een pincet. Voor de zekerheid liet ik hem controleren. De arts schreef een antibacteriële crème voor.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Baby ‘almost loses four toes’ after a single strand of HAIR wrapped around them https://t.co/OokjFGksT7 pic.twitter.com/hlUJqZILtj — Fabulous (@Fabulousmag) 2 oktober 2018

Waarschuwing

Eind goed al goed, maar het was even flink schrikken voor de moeder. “Ik voelde me vreselijk als mama. Vreemd dat hier niet voor gewaarschuwd wordt als je een kindje krijgt. Controleer je baby dus op verdwaalde haren als je hem uit bad haalt, zijn pyjama uittrekt of nieuwe sokken aandoet”, aldus Alex, die nu andere ouders waarschuwt. “Zorg er ook voor dat je kleertjes eerst binnenstebuiten keert. Het is gebeurd voor je het weet.”

Amputatie

Terechte waarschuwingen, want het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde schrijft dat de afloop behoorlijk dramatisch kan zijn als zo’n venijnig haartje niet op tijd verwijderd wordt. Er kan dan namelijk necrose optreden: celdood, “waarna amputatie noodzakelijk kan zijn.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Beeld: iStock