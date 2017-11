Moeder wil dat Doornroosje voorlezen verboden wordt op de school van haar zoontje

Sprookjes voorlezen aan kinderen is één van de onschuldigste dingen die je je kunt bedenken, toch? De Britse moeder Sarah Hall denkt daar anders over.

Toen haar zoontje thuiskwam met het boek over Doornroosje, was Sarah op z’n zachtst gezegd not amused.

Wat een sprookjeshuwelijk: in bovenstaande video vraagt ‘Het Beest’ ‘Belle’ ten huwelijk op het toneel.

Kus

Wie kent het verhaal niet: de schone slaapster die vervloekt wordt met een slaap van 100 jaar, maar wakker wordt gekust door een knappe prins. Maar eh, wílde Doornroosje dat eigenlijk wel? Een vraag waar we anno 2017 eens goed over na zouden moeten denken, vindt de 40-jarige moeder.

Sprookje voor oudere kinderen

“Mijn zoon is nog maar 6 jaar oud en neemt alles wat hij ziet in zich op”, legt Sarah uit aan Newcastle Chronicle. Ze wil hem duidelijk maken dat hij niet zomaar een meisje een kus kan geven zonder haar toestemming. Maar probeer dat maar eens uit te leggen aan een 6-jarige. “Ik denk dat je met oudere kinderen wel goed hierover kunt praten: over toestemming geven en hoe de prinses zich erbij voelt.”

Bevallen

Saillant detail: het oorspronkelijke verhaal van Doornroosje is nog wat heftiger, vertelt Libelle’s historicus Coks. “In dat verhaal vindt de prins haar namelijk in het bos en tilt hij haar mee naar een bed, waar hij haar ‘de vrucht der liefde’ laat proeven. Ja, dat maakt haar ook wakker, omdat ze vervolgens moet bevallen van een tweeling.”

#MeToo

Op Twitter verspreidt Sarah haar standpunt met de hashtag #MeToo. Onder die hashtag doen veel mensen hun verhaal over seksueel overschrijdend gedrag. En dat heeft al tot talloze ontboezemingen geleid, ook in Nederland.

Verschil maken

Sarah heeft de school gevraagd om het boek niet meer in de lagere klassen te verspreiden, door er een notitie van te maken in het boek van haar zoontje. “Zo’n verhaal geeft aan hoe erg dat gedrag in onze maatschappij geworteld zit. Al die kleine dingen stapelen zich op en kunnen een verschil maken.”

Tell you what, while we are still seeing narratives like this in school, we are never going to change ingrained attitudes to sexual behaviour #MeToo #consent #mysonissix pic.twitter.com/3g4gyjifi9 — Sarah Hall (@Hallmeister) 19 november 2017

