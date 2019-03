De moeder van Yolanthe en Xelly laat zichzelf van een heel andere kant zien

De familie Cabau is een hechte familie. Bij de zussen Yolanthe en Xelly zien we regelmatig kiekjes van hun broers en zussen voorbijkomen op hun Instagram-accounts. Alleen hun moeder, die zien we niet zo vaak.

Toch hebben de zussen Cabau ook met hun moeder Richarda van Kasbergen een hechte band. Zo heeft Xelly onlangs de make-up en het haar gedaan van haar moeder, omdat ze model stond voor een sieradenmerk.

Advertentie

Xelly postte een lieve foto op Instagram van het resultaat.

Eerder deelde Yolanthe al een lieve foto van haar moeder en Xess Xava.

Ook moeder Richarda van Kasbergen deelde een tijdje geleden een prachtig plaatje van Yolanthe en Xelly.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron & beeld: Instagram