Moeder deelt hét bewijs waarom je zelfbruiner altijd buiten het bereik van kinderen moet houden

Dat op producten niet voor niets weleens ‘buiten bereik van kinderen bewaren’ staat, bewijst het verhaal van een Schotse moeder. Billie had het flesje netjes in het kastje in de gang staat, maar dat kastje kon helaas wel open.

Haar zoontje (2) was thuis aan het spelen met een vriendje toen mama Billie ineens niets meer hoorde. Het was zo verdacht stil dat de moeder toch maar even een kijkje ging nemen bij de kinderen. En wat bleek: de twee hadden zich helemaal ingesmeerd met zelfbruiner. “Ik ging kijken en het eerste wat ik zag was Leo die in een handdoek gewikkeld was. Kyle stond voor hem met zijn T-shirt nog aan”, vertelde de vrouw bij de foto op Facebook.

Vlekken

De twee jongetjes moeten het bij elkaar aangebracht hebben. “Ik dacht eerst dat ze aan het stoeien waren en daar rood van waren, maar dat kwam door de zelfbruiner.” De moeder moest dan stiekem ook heel erg lachen om wat te kinderen hadden gedaan. De kinderen werden onder de douche gezet, maar de zelfbruiner gaat er natuurlijk niet meteen af. De jongen loopt dan ook nog steeds rond met vlekken op zijn benen. Die heeft zijn lesje dus wel geleerd.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock