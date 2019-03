Moeder met zoontje (2) uit vliegtuig gezet vanwege huidaandoening

De Amerikaanse Jordan Flake wilde samen met haar zoontje van de ene stad in Amerika naar de andere reizen. Maar vlak voordat het vliegtuig op zou stijgen, werd de twee verzocht het toestel te verlaten.

Besmettingsgevaar

Een van de stewards was bang dat de chronische huidziekte die de moeder en haar zoontje beide hebben besmettelijk zou zijn. “Ik probeerde uit te leggen dat dat met onze ziekte niet het geval was, maar hij geloofde me niet”, schrijft de moeder op Love What Matters.

Advertentie

Vreemde vlekken

De man van Jordan is soldaat bij het Amerikaanse leger. Zij en haar zoontje hadden hem al twee maanden niet gezien, en brachten hem een bezoek. Toen ze terug naar huis zouden vliegen, werden ze aan boord aangesproken. “De steward vroeg me wat de ‘vreemde vlekken’ op onze gezichten waren. Ik vertelde hem dat we allebei ichthyosis hebben. Dat is een niet-besmettelijke huidaandoening waarbij de bovenste laag van de huid dikker is dan normaal. Daardoor wordt de huid heel droog en schilferig”, legt Jordan uit.

Medische verklaring

De steward geloofde niet dat er geen besmettingsgevaar voor de andere passagiers was en eiste een medische verklaring. “Maar dat had ik helaas niet bij me. Ik stelde nog voor om onze arts te contacten, maar de steward zocht vervolgens zelf informatie op via Google. Vervolgens sprak hij met de piloot en het andere personeel en kwam hij ons vertellen dat we vanwege veiligheidsredenen het vliegtuig moesten verlaten”, aldus de boze moeder.

Inmiddels heeft de vliegtuigmaatschappij excuses aangeboden aan de vrouw en haar zoontje.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Love What Matters. Beeld: iStock & Facebook