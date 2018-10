Deze moeders verloren allemaal hun kind en gaan nu naakt voor het goede doel

De moeders hebben een paar dingen gemeen: ze wonen allemaal in het Britse dorp Soham, doorstaan allen een immens verdriet na ze hun kind verloren én gingen naakt voor het goede doel.

Het idee komt van Alison Fitt. Vorig jaar verloor ze haar tienerzoon Charlie aan een zeldzame auto-immuunziekte. Ze voelde zich verloren in haar rouw, maar was vastberaden ook iets positiefs te doen met het verdriet. Alison polste haar buurvrouw Sheila Abbottt (75) die 17 jaar geleden haar zoon verloor in een motorongeluk. Had zij misschien interesse om samen met haar geld in te zamelen voor het goede doel? En oja, of ze dan ook uit de kleren wilde?

Wrang

“Mijn eerste reactie was geschokt. Toen moest ik lachen. En vervolgens zei ik: ‘Kom maar op dan. Helen Mirren, eat your heart out‘.” Om de resterende tien moeders te vinden, moesten Alison en Sheila wrang genoeg weinig moeite te doen. De vrouwen beseften dat in hun dorp Soham schrikbarend veel vrouwen een kind zijn verloren.

Vermoord

Soham is ook het dorp waar de meisjes Holly Wells en Jessica Chapman in 2002 werden vermoord. In Engeland staat de laatste foto van de meisjes, waarop ze trots poseren in Manchester United, in het collectief geheugen gegrift. Holly’s moeder stemde ook in om mee te doen. Opvallend, want ten tijde van de vreselijke tragedie meed ze de spotlight en liet haar man Kevin zoveel mogelijk het woord doen.

Oké om te lachen

“Het leek me lachen. Het is voor een goed doel. En ik wil andere vrouwen de boodschap meegeven dat het oké is om te lachen. Je hebt toestemming om plezier te maken, je leven te leven. Je komt nooit over het verlies van een kind heen, je wordt nooit meer de persoon die je daarvoor was, maar dat betekent niet dat je voorgoed met je gezicht tegen de muur staat.”

Het zal je niet verbazen dat de bijzondere blootkalender in no time was uitverkocht. De moeders zijn niet bang voor de reacties. “Wat verwachten ze dan van ons? Dat we altijd in zwart gekleed gaan en de rest van ons leven in een hoekje zitten? Nee. Als we iets van dit alles hebben geleerd, is het wel dat het leven daar te kort voor is”, zegt Alison.

Geldinzameling

Met het project zamelen de vrouwen geld in voor het Addenbrooke ziekenhuis en het Road Victim’s Trust. Inmiddels is het project echter zoveel meer geworden dan een geldinzameling. “We vormen een zusterschap, hoewel niemand natuurlijk ooit hoopt lid te worden van dit clubje. We hebben het niet de hele tijd over onze overleden kinderen. We huilen en we lachen. We zijn er gewoon voor elkaar.”

Please support these incredible women! So proud of them and our entire town – I’m sure for everyone back home there is at least one familiar face, friend or family member involved in this calendar ❤️#Soham #StrongSohamMumshttps://t.co/ykdxdu8IMS — Laura Davies (@LaDavies93) October 25, 2018

Bron: The Daily Mail. Beeld: Twitter, iStock