Dít is alles wat je moet weten over de listeriabacterie

Vorige week werden diverse soorten vleeswaren uit supermarkten teruggeroepen omdat er listeria in kon zitten. Maar hoe gevaarlijk is de listeriabacterie?

Listeria is een bacterie die de voedselinfectie listeriose kan veroorzaken. De kans op besmetting is misschien wel klein, maar de gevolgen kunnen heel gevaarlijk zijn. Zo zijn er in Nederland al 3 mensen overleden aan de gevolgen van de listeriabacterie. Daarnaast heeft een vrouw een miskraam gehad door de bacterie.

Alle vleeswaren van producent Offerman zijn uit de schappen gehaald zodat er geen nieuwe listeriabesmettingen kunnen plaatsvinden. Het gaat om tientallen soorten voorverpakte vleeswaren, die in de schappen lagen van supermarkten en groothandels als Jumbo, Aldi, Sligro, Versunie en Bidfood.

Listeria komt het meest voor in producten van dierlijke oorsprong, zoals vlees. Maar de bacterie kan ook in de grond, in water of op groenten zitten. Er zijn verschillende varianten van listeria, maar van 1 soort kan je flink ziek worden. Jaarlijks worden er ongeveer tachtig gevallen van een listeria-infectie gemeld.

Maar is de bacterie voor iedereen gevaarlijk?

De meeste mensen die in aanraking komen met listeria, merken hier weinig van. Ze kunnen eventueel last hebben van milde griepverschijnselen zoals misselijkheid en diarree. Kwetsbare groepen lopen daarentegen een groter risico.

Voornamelijk ouderen, zwangeren (en het ongeboren kind), pasgeboren baby’s en mensen met minder afweer zijn gevoelig voor de bacterie. Voor deze risicogroepen is het belangrijk om veilig met vleeswaren om te gaan en het liefst niet te veel rauw vlees te eten.

Wat zijn de symptomen?

Verschijnselen van een besmetting kunnen zich tot wel 90 dagen na consumptie uiten. Soms zijn deze klachten mild en heb je alleen een beetje last van misselijkheid en diarree. Bij anderen zijn de klachten wat heftiger. Zij kunnen in dat geval ook last krijgen van hoofdpijn, koorts, spierpijn, diarree en misselijkheid.

Bij de kwetsbare groepen die hierboven genoemd zijn, kan de ziekte een groter risico vormen. Bij hen kan listeria leiden tot bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Dit kan uiteindelijk dodelijke gevolgen hebben.

Wanneer moet je naar de dokter?

Als je een product hebt gegeten waar mogelijk de bacterie listeria op heeft gezeten, dan is de kans op ernstige gevolgen erg klein. Let wel goed op de symptomen hierboven. Heb je naast diarree ook koorts, of bloed en slijm in je ontlasting? Ga dan zo snel mogelijk naar de dokter. Ook als je hoge koorts hebt, veel moet overgeven en dreigt uit te drogen kun je het beste even langs de arts.

Kan ik weer veilig vleeswaren eten?

Het Voedingscentrum raadt aan om eten indien mogelijk altijd goed te verhitten. De bacterie overleeft temperaturen boven de 70 graden namelijk niet. De vleeswaren die mogelijk listeria bevatten, zijn uit de schappen gehaald.

Bron: Het voedingscentrum, RIVM. Beeld: iStock