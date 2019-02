Mom-vlogger Anna-Liss (34) deelt haar leven met haar kinderen op social media

Anna-Liss is moeder van Mick (7), Barron (4) en Anna-Beaunee (2). Ze heeft bijna 10.000 volgers op Instagram en een Youtube-kanaal. Zij deelt waar ze enthousiast over is op het gebied van voeding en lifestyle.

Anna-Liss: “Ik blogde al en schreef columns en artikelen en toen mijn jongste dochter een jaar oud was, ben ik begonnen met vloggen. Eigenlijk werd ik overgehaald door vloggende vriendinnen. Zij waren al actief op Youtube en hadden op Instagram-stories een filmpje gezien. ‘Dat moet jij ook doen, Anna!’, zeiden ze. Het eerste filmpje dat ik opnam heb ik een half jaar laten liggen voordat ik het durfde te posten. Ik was misschien wel te kritisch over mezelf, vond het er niet gelikt genoeg uitzien. Maar daarna dacht ik: wat maakt het me ook uit, ik doe het gewoon. Ik vind het leuk om mijn visie op bewust en gezond leven te delen, zonder daar dogmatisch over te zijn. En ik merk dat ik daarmee andere vrouwen inspireer.”

“Dat je dat durft!”

In het begin zeiden mensen in mijn omgeving weleens: ‘Dat je dat durft! Zo veel van jezelf en je kinderen laten zien!’ Maar inmiddels zijn de meesten er wel aan gewend dat ik dit doe. Zelfs mijn moeder vindt het nu vrij normaal dat ik af en toe de camera op haar richt en wordt daar niet eens meer heel ongemakkelijk van. Eén vriendin vindt het nog steeds helemaal niets. Als ik haar wil filmen, loopt ze acuut weg.

Met het in beeld brengen van mijn kinderen ben ik altijd al voorzichtig geweest. Ik zal ze bijvoorbeeld niet verplichten iets aan te trekken met een logo, omdat ik daar dan geld mee kan verdienen. Alleen als ze het zelf leuk vinden. Zelf heb ik ook niet altijd zin om een foto of een video te delen. Het is bij mij anders dan bij modebloggers. Het gaat bij mij minder om de kleding die ik draag, het is meer een algemeen kijkje op mijn ‘visie’. Sterker nog: negen van de tien keer loop ik in sportkleding en draag ik niet eens make-up op de foto’s of vlog. Mijn trouwe volgers weten dat en vinden dat juist herkenbaar, denk ik.”

Break-up

“Onlangs heb ik ook in mijn vlog gedeeld dat mijn vriend en ik uit elkaar gaan. Dat vond ik niet makkelijk om te vertellen, maar ik wil wel zo eerlijk mogelijk zijn tegen mijn volgers. En dan hoort zoiets er ook bij. Zo’n video maak ik dan niet op het moment dat de emoties heel hoog zitten, maar achteraf vertel ik wat er is gebeurd. Zoals ik dat ook zou doen als ik iets over mijn kinderen vertel bijvoorbeeld. Als een van de kids een woedeaanval zou krijgen, zou ik daar nooit een camera bovenop zetten, maar daar wel, als ik dat niet te privé vind, achteraf over vertellen.

De komende maanden kan het mijn volgers niet ontgaan dat ik me aan moet passen aan de nieuwe situatie van alleenstaande moeder. Ik ging bijvoorbeeld laatst al een keer alleen op vakantie met de kinderen en heb daar ook een vlog over gemaakt. Ook mijn financiële situatie is anders, ik moet straks gaan verhuizen naar een kleinere woning. Daar ben ik open over. Ik kan mijn gezin er nog niet van onderhouden, maar krijg door mijn vlogs en Instagram wel steeds meer leuke samenwerkingen.”

Twist

“Natuurlijk is het prettig dat ik ook soms mooie make-up of kleding opgestuurd krijg, maar nog leuker vind ik het als de samenwerking echt vanuit mezelf komt. Dat ik bijvoorbeeld een twist kan geven aan een recept van een maaltijdbox en daarbij een video mag maken vanuit mijn eigen keuken. Of dat ik een filmpje mag maken voor de supermarkt waar ik toch altijd mijn boodschappen doe. Ik krijg vrijwel altijd leuke reacties op wat ik doe. Een enkele keer plaatst er iemand commentaar dat negatiever is. ‘Is dat wel wetenschappelijk bewezen wat je zegt?’, werd me een keer gevraagd toen ik iets postte over de gezonde eigenschappen van kokosolie. Ik heb toen uitgelegd dat het vooral is waar ik zelf in geloof en dat mensen ermee kunnen doen wat ze willen. Maar als iemand echt iets haatdragends zou zeggen, zou ik dat gewoon meteen verwijderen denk ik.”

Interview: Merel Brons. Fotografie: Ester Gebuis