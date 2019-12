Dit moment uit 'Kopspijkers' herinneren we ons allemaal nog

Zaterdagavond keert Kopspijkers na 14 jaar eenmalig terug op tv. Tijd voor een terugblik op misschien wel het meest spraakmakende moment van het programma.

Want weet je nog, die ene imitatie die Sanne Wallis de Vries deed, maar volgens sommigen eigenlijk echt niet door de beugel kon?

Beatrix

In Kopspijkers, gepresenteerd door Jack Spijkerman, passeerden de meest hilarische typetjes de revue, gespeeld door onder meer Paul Groot, Sanne Wallis de Vries en Erik van Muiswinkel. Veel kijkers moesten gíeren om hoe Sanne in Kopspijkers koningin (toen nog wel) Beatrix nadeed. Of nouja, nadeed… qua uiterlijk en stem wel, maar qua taalgebruik? Zo schold ‘Beatrix’ tijdens een toespraak en ergerde ze zich zogenaamd openlijk aan schoondochter prinses Mabel.

Heiligschennis

Alles met een vette knipoog natuurlijk, en alleen maar liefde vanuit Sanne jegens Beatrix. “Ik mocht in de laatste uitzending van het seizoen 2002-2003 zelf kiezen wie ik wilde doen”, vertelde ze onlangs over haar persiflage bij De wereld draait door. “Maar Beatrix was toen best wel een dingetje. Dat kon eigenlijk niet, vond men, in het clubje. Het was een toch een soort heiligschennis.” Toenmalige minister-president Balkenende werd overigens ook gepersifleerd, door Owen Schumacher.