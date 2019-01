Dít memorabele moment uit 'The Oprah Winfrey Show' herinneren we ons maar al te goed

Vandaag viert Oprah Winfrey haar 65e verjaardag. Een mooie dag om terug te kijken op haar indrukwekkende carrière. Want we kunnen ons allemaal dít moment uit ‘The Oprah Winfrey Show’ nog wel herinneren.

In 2004 werd het meest memorabele moment uit The Oprah Winfrey Show uitgezonden op televisie. In deze beroemde uitzending gaf Oprah iedereen in het publiek een auto namens General Motors. De waarde van deze auto’s bij elkaar was meer dan 8 miljoen dollar. De beelden van deze bizarre actie gingen dan ook het hele internet over en 15 jaar later refereren mensen nog regelmatig naar deze actie. Hopelijk verrast iemand Oprah op deze bijzondere verjaardag ook met zo’n gigantisch cadeau:

Daarnaast vragen we ook even jullie speciale aandacht voor het moment dat acteur Tom Cruise zo onverwacht uit zijn plaat ging dat zelfs Oprah daar nog van schrok. Surprise!

Beeld: Getty.