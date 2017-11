Op dít moment in een relatie gaan vrouwen het vaakst vreemd

We gaan er natuurlijk vanuit dat iedereen trouw is aan zijn of haar partner, maar we weten allemaal dat het ook regelmatig gebeurt dat iemand een slippertje maakt. En er zou een periode zijn in relaties waarin dat het vaakst gebeurd.

Volgens nieuw onderzoek is het zo dat vrouwen die vreemdgaan dat het vaakst doen tussen de 6 en 10 jaar dat ze met iemand samen zijn. Bij mannen bleek dat iets anders en gebeurde dat het vaakst nadat ze 13 jaar met iemand samen waren. Voor dit onderzoek vulden 423 mensen een vragenlijst in over vreemdgaan en wat zij daarvan vinden.

Theorie

De ‘seven-year itch’- theorie liet al eerder een soortgelijke theorie zien. Deze theorie uit de psychologie beweert dat na 7 jaar een relatie achteruit kan gaan. Daar sluiten bovenstaande resultaten dus goed op aan. Het is natuurlijk niet zo dat alle relaties stuklopen na 7 jaar, maar het blijkt toch een onzeker moment te zijn. Wanneer je al langer dan 7 jaar samen met iemand bent, is dat natuurlijk alleen maar het bewijs van een sterke relatie.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.