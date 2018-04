Ontroerend vader-dochtermoment tussen Willem-Alexander en Ariane massaal gedeeld

Gisteren keken bijna twee miljoen mensen naar de televisiebeelden van Koningsdag 2018. We zagen met elkaar hoe onze koninklijke familie een bezoek bracht aan Groningen.

Dat is overigens een stuk minder dan dat er vorig jaar keken naar de uitzending van Koningsdag. In 2017 keken er nog 3 miljoen mensen naar hoe Willem-Alexander zijn 50e verjaardag vierde in Tilburg.

De samenvatting van het koninklijke bezoek, wat ’s avonds laat nog werd uitgezonden, trok overigens ook nog 1.178.000 kijkers. Op social media gaat er nu een foto rond van een intiem moment tussen vader Willem-Alexander en zijn jongste dochter Ariane. Want natuurlijk is hij op zo’n dag als Koningsdag onze koning, maar hij blijft ook gewoon een vader.

De twee lachen en hebben eventjes samen een momentje:

