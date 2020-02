Dít is momenteel de hoofdverdachte als Mol bij de mensen thuis volgens statistieken

Het seizoen van 2020 lijkt wel één grote molactie waarbij de hints je om de oren vliegen. De verdenkingen lopen daardoor behoorlijk uiteen, maar er is één persoon die bovenaan het landelijke verdachten-lijstje prijkt.

En dat is singer-songwriter Rob Dekay, volgens de statistiekenpagina van AVROTROS. Wekelijks spelen honderdduizenden mensen mee met het verdenkspel om punten te verdienen. Uit deze gegevens blijkt hoe de appgebruikers de deelnemers inschatten.

Verandering

Rob wordt door 23 procent van de appgebruikers tot favoriet gekozen om de mol te zijn, gevolgd door Nathan (22 procent) en Miljuschka (20 procent). Voor de uitzending van de vijfde aflevering zaterdagavond zag dat er nog anders uit: toen was Nathan nog de hoofdverdachte. En dat terwijl hij letterlijk aangeraakt werd door een laser én jolig op de bakfiets zat. Modeontwerper Claes Iversen is het minst verdacht bij de mensen thuis: slechts 6 procent geeft hem aan.

Hints

Tijdens de eerste en de derde aflevering doken er al twee grote aanwijzingen naar Rob op. Hij was namelijk op de achtergrond te zien zijn terwijl Rik een opdracht uitlegt:

De statistieken lijken verdeeld, de verdenkingen wisselen per aflevering en zelfs de spelers weten niet wie de mol kan zijn. Op Twitter dacht men even dat Johan de mol was na de vijfde aflevering, maar dat draaide toch anders uit.

