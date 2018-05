Hoera, hoera, hoera! Er is een koninklijke baby geboren

Wapperende vlaggen en beschuit met muisjes, want er is een prinsje geboren in Monaco. Pierre Casiraghi en zijn vrouw Beatrice Borromeo werden ouders van een zoon.

Het ventje heeft de naam Francesco Carlo Albert gekregen. Het jongetje is het zesde kleinkind van prinses Caroline, en dus een achterneefje van de huidige vorst Albert II (die de jongere broer van Caroline is).

Prinses van Monaco

Caroline kreeg twee kleinkinderen in twee maanden: vorige maand mocht ze ook al een kleinzoon in de familie begroeten, omdat schoondochter Tatiana Casiraghi beviel van zoon Maximilian Rainier. Volg je het nog? 😉

Francesco is het tweede kindje voor Pierre en Beatrice. Vorig jaar februari werd hun oudste zoon geboren: Stefano Ercole Carlo Casiraghi.

Bron: Blauw Bloed. Beeld: ANP