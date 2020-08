Simpel zwart of juist een patroon… Eén voordeel van een mondkapje dragen is dat je ervoor kunt kiezen om helemaal uit te pakken, of juist niet. De Amerikaanse Mindy Vincent uit de staat Utah koos voor een wel heel bijzonder exemplaar. Het patroon van haar kapje bestaat uit kleine penissen. Dat doet ze niet om mensen te shockeren, maar om hen een wijze les te leren.

Van veraf zie je namelijk helemaal niet dat dit mondkapje wel erg 18+ is. Dat is dus ook precies de bedoeling.

Op social media heeft ze het virale bericht gedeeld. “Mijn mondkapjes zijn gearriveerd!” schrijft ze daarbij. “Ik droeg dit naar de winkels. Wanneer iemand mij vertelt dat er op mijn mondkapje penissen staan, vertel ik hen vriendelijk dat ik hierdoor kan bepalen of iemand te dichtbij staat.” Daarna verzoekt ze hen vriendelijk doch dringend om afstand te bewaren.

Behold! My masks have arrived! I wore this to Walmart and petco today. When someone tells me my mask has penises on it, I will kindly let them know this is how I determine they are too close, kindly back the fuck up. 😁 @mikehairup @EstesStacy @stantheman1983 pic.twitter.com/60OPbJE7pE

— Mindy Vincent (@MindyVi90992223) April 10, 2020