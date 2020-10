Twijfels over het mondkapjesadvies? Dít moet je weten

Woensdag werd bekendgemaakt dat er een mondkapjesadvies geldt in openbare binnenruimtes, in de hoop daarmee het oplopend aantal besmettingen met het coronavirus terug te brengen. Vrijdagavond legt het kabinet uit wat dit in de praktijk inhoudt.

Ook is er een duidelijke instructie naar buiten gebracht over hoe je het mondkapje het best kunt gebruiken.

Al maanden geldt de verplichting om een mondkapje te dragen wanneer je met het openbaar vervoer reist. Maar in andere ruimtes zoals supermarkten of musea konden we tot nu toe zonder mondkapje naar binnen stappen. Wegens het groot aantal besmettingen van de afgelopen tijd, geldt echter in dergelijke binnenruimtes een mondkapjesadvies.

Publieke binnenruimtes

In alle publieke binnenruimtes wordt iedereen van af 13 jaar geadviseerd om een mondkapje te dragen. Het dragen van mondkapjes is verplicht in het openbaar vervoer, touringcars en vliegtuigen. Dit is in de binnenruimtes niet het geval, maar het advies is dringend. Publieke binnenruimtes zijn onder andere supermarkten, musea, bibliotheken, bioscopen, theaters, restaurants en benzinestations: ruimtes waarbij men staand of op een niet aangewezen plek verblijft.

Zittend niet, staand wel

Zittend hoef je het mondkapje in de publieke binnenruimtes niet te dragen, maar staand wel. Wanneer je bijvoorbeeld naar je gereserveerde plaats in het theater of in de bioscoop loopt, is het van belang dat je een mondkapje draagt. Heb je je plaats bemachtigd? Dan mag het mondkapje af. “Zodra iemand de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten”, aldus De Jonge vrijdagavond.

Gebruik mondkapje

Om alle onduidelijkheid weg te nemen, brengt de Rijksoverheid vrijdagavond twee posters met uitleg naar buiten. Hieronder een aantal van de adviezen voor het beste gebruik van het mondkapje:

Gebruik alleen niet-medische mondkapjes.

Raak het mondkapje alleen met schone handen aan.

Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken.

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn.

Houd het mondkapje zo veel mogelijk op.

Raak het mondkapje zo min mogelijk aan.

Wil je de posters afdrukken of nog eens nader bestuderen? Dan kun je ze hier downloaden.

Mocht je nog geen mondkapje in huis hebben, kun je met onderstaande video aan de slag gaan om er zelf eentje te maken. Dat heb je namelijk in een handomdraai gedaan:

