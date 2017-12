Zwangere Monica Geuze (22) 'verklapt' de naam van haar baby al

Pas vandaag werd bekend dat de populaire vlogger Monica Geuze in verwachting is van haar eerste kindje.

Nu gaan de geruchten over de mogelijke naam van het kindje rond.

Geluk en plezier

Zo heeft Monica al een tijdje terug een tatoeage in haar nek laten plaatsen. Op haar lijf staat geschreven: ‘Joy’. Haar vriend Lars grapte toen: “Heb je al gezegd dat ons kindje Joy gaat heten?”. En daarna zegt hij: “Oh, heb ik nu iets verklapt?”. Of het ook echt gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Met deze foto liet ze aan iedereen weten dat ze in verwachting is:

De tatoeage waar het allemaal om gaat:

🇯🇵📸 @kaynambiar_ Een bericht gedeeld door Monica Geuze (@monicageuze) op 29 Okt 2017 om 8:11 (PDT)

Bron: AD. Beeld: Instagram