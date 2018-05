Zwangere Monica Geuze (23) deelt allereerste bikinifoto van haar prominente babybuik

Nog een paar weken, en Monica Geuze (23) wordt moeder. De vlogger is inmiddels 33 weken zwanger en deelt voor het eerst een kiekje van haar prominente babybuik op Instagram.

In bikini toont de mama in spe trots haar lichaam.

Zeldzaam kiekje

Monica laat in haar vlogs weinig haar buik zien, omdat ze zich daar wat onwennig bij voelt. Maar hé, als je zó prachtig zwanger bent, snappen we dat je daar eens even een update van wilt tonen.

Lars

De vader in spe, voetballer Lars Veldwijk (26), staat net als Monica natuurlijk te trappelen om hun eerste kindje samen in zijn armen te kunnen nemen. Lars heeft al een zoontje uit een eerdere relatie, die regelmatig in Monica’s vlogs te zien is.

Oh hi Instagram👋🏼 #33weekspregnant Een bericht gedeeld door Monica Geuze (@monicageuze) op 22 Mei 2018 om 10:42 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, ANP

