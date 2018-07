Monieks man gaat voor de tweede keer vreemd: 'Hij weet niet wat hem te wachten staat'

Moniek (51) merkte het twaalf jaar geleden meteen toen haar man verliefd was geworden op iemand anders. Hij kwam terug voor de kinderen, maar Moniek heeft inmiddels weer haar bedenkingen over de hoe trouw haar man is. “Maar deze keer doe ik het anders.”

Moniek (51): “Twaalf jaar geleden is mijn man een tijdje bij ons weg geweest. De kinderen waren toen elf en dertien jaar. Hij was verliefd geworden op een collega, en eigenlijk heb ik het vanaf het begin aan hem gemerkt. De sentimentele muziek die hij draaide, dat voor zich uit kijken met een wazige glimlach. Zo had ik hem immers ook meegemaakt toen hij op mij verliefd was. Toch heeft het nog een tijdje geduurd voordat ik wilde geloven wat ik in mijn hart al wist.”

Hangende pootjes

“Maar toen de bekende smoesjes kwamen, wist ik het zeker. Overwerken, een file waardoor hij later thuis was, een vriend van vroeger ontmoet waarmee hij net iets te lang de kroeg in was gedoken. Nog steeds dacht ik dat het niet serieus was, zodat het uiteindelijk toch nog een verrassing was toen hij zei dat hij met haar verder wilde.

Bij het verdriet van de kinderen stelde mijn eigen verdriet niets voor. Hun vader. Hun held. Hij was ook altijd een leuke vader geweest, en dat was de reden ook dat het als snel uit ging met die collega. Want mijn man wilde tijd aan de kinderen blijven besteden en zij wilde hem voor zich alleen. Na vijf weken stond hij alweer met hangende pootjes voor de deur.”

Overwerk

“Iedereen die het heeft meegemaakt, weet hoelang het duurt voordat zoiets hersteld is. Voordat er weer een beetje vertrouwen is. Maar ik hield nog steeds van hem en ik wilde niet alleen met de kinderen verder gaan. Langzamerhand kregen we weer de band zoals we die gewend waren.

En nu, twaalf jaar later, weet ik bijna zeker dat er weer iets niet klopt. De sentimentele muziek, de wazige blik. Het overwerk. In twaalf jaar tijd is hij er niet in geslaagd een beter verhaal te bedenken!”

Avontuurtje

“De kinderen zijn inmiddels de deur uit en voorlopig zal ik ze niet belasten met het nieuwe avontuurtje van hun vader. Voor mezelf weet ik dat ik het deze keer anders zal doen dan toen. Ik ga niet wachten totdat hij weer komt vertellen dat hij voor iemand anders gekozen heeft.

Ik kijk het nog even aan, en dan ben ik degene die een besluit neemt. In die twaalf jaar ben ik veranderd. Mijn geluk hangt niet meer af van een man. Ik heb een leuke baan, vriendinnen, hobby’s. De tijd dat ik als een treurwilg zou achterblijven, is voorgoed voorbij. Soms denk ik: arme man, je hebt geen idee wat je te wachten staat!”

Beeld: iStock Interview: Tineke Beishuizen