Lief: Monique deelt de allereerste foto van haar en André samen

Heb jij de allereerste foto met je partner nog? Dat blijft natuurlijk altijd iets bijzonders. Monique besloot om die reden haar eerste foto met André te delen op Instagram.

“Onze allereerste foto samen. Jezus, wat waren we verliefd op elkaar. Zorgeloos met elkaar. Een eenheid met elkaar”, begint ze. “Zo veel jaar verschillend van elkaar. Ondanks dat laatste gingen we ervoor. We voelden geluk en dat was het allerbelangrijkste.”

André jr.

Bijna vijf jaar verder is het stel nog steeds dolgelukkig met elkaar en is hun liefde bezegeld met een zoon. “Nog steeds een eenheid”, schrijft ze ondanks de korte breuk eerder. “Delen we samen de liefde voor onze ongelooflijk heerlijke zoon.”

Sterker gemaakt

De tegenslagen in hun relatie houdt Monique niet achter. “Die hebben ons sterker gemaakt”, zegt ze daarover. Maar daar lijken de twee elke keer weer bovenop te komen: “De vlinders zijn er nog steeds. Als ik naar je kijk. Ook al wil ik je op sommige momenten wat aan doen. Die vlinders vliegen nog steeds door mijn buik en ik vind je de meest sexy man op deze aardbol. Ik hou van jou André.”

Nog niet ontroerd? Wacht maar tot je hun allereerste foto samen ziet:

