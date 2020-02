Monique, André en zoontje André genieten samen van de zon op Curaçao

André Hazes en Monique Westenberg zijn al een tijdje niet meer samen, maar genieten momenteel wel samen op het tropische eiland Curaçao. Ook zoontje André is erbij.

Monique en André Junior zijn op vakantie op het eiland, terwijl André Hazes aanwezig is voor een optreden. Voor hen een goede reden om elkaars gezelschap op te zoeken.

Samen repeteren

Zo gingen Monique en André junior ’s middags bij André langs tijdens zijn soundcheck op Mambo Beach. Op Instagram deelt ze een lieve video van de kleine André die samen met de drummer van de band aan het warm spelen is. Later staat de kleine man zelfs bij zijn vader op het podium. En ook ‘s avonds was het tweetal weer van de partij tijdens het optreden van André, op Monique’s Instagram Stories te zien.

Dit bericht bekijken op Instagram Eindelijk met zijn idool op het podium! Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 8 Feb 2020 om 2:12 (PST)

Sterke vrouw

Op Instagram stromen de berichten bij Monique binnen. Haar volgers laten weten het hartstikke knap te vinden hoe de ex-vriendin van André met de situatie omgaat. ‘Wat doen jullie t goed voor jullie kleine man! Wees trots op jezelf!’, ‘Je bent een topvrouw’, ‘Wat fantastisch dat jullie dit kunnen en vooral jij Monique. Echt klasse!’, en ‘Veel respect voor jou….hoe jij met deze lastige situatie omgaat en ervoor zorgt dat die kleine jongen gelukkig is met zowel papa als mama in zijn buurt’, klinkt het veelal.

Dit bericht bekijken op Instagram Vip tafel 2.0 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 7 Feb 2020 om 1:58 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 8 Feb 2020 om 2:34 (PST)

De huidige vriendin van André, Bridget Maasland, zou ook onderweg zijn naar het eiland ondanks de hevige storm.

Dit bericht bekijken op Instagram Ondanks Ciara storm gaat mijn vlucht ✈️ door. @klm #nogsteedseendikkeonderlip Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 9 Feb 2020 om 12:38 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress