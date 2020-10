Monique des Bouvrie laat weer van zich horen na overlijden Jan

Onlangs overleed interieurontwerper Jan des Bouvrie op 78-jarige leeftijd, in de armen van zijn vrouw Monique. Voor Monique is het dan ook een zware tijd, maar ze laat op Instagram weten dat ze de draad weer oppakt.

Jan had prostaatkanker. Door het lange lijden koos hij voor euthanasie. Eerder vertelde Monique al openhartig over de laatste ziekteperiode voor Jan overleed.

Op 8 oktober werd Jan begraven. Volgens zijn zoon Jan junior nam zijn vader zelfs over de uitvaart nog de regie: “Van de muziek tot de strakke witte kist en de bloemen die erop moesten liggen.”

Weer aan het werk

Nog geen twee weken later pakt Monique de draad weer op. Op Instagram plaatst ze een foto waarop te zien is dat ze weer aan het werk is gegaan. Ze schrijft erbij dat haar werk haar beste medicijn is. Haar volgers laten weten dat ze haar steunen en respect voor haar hebben.

Jan des Bouvrie en zijn vriend Herman Heinsbroek maakten in het verleden al eens een bijzondere afspraak over het overlijden van Jan. Matthijs Albers van Story vertelt je er meer over:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress