Monique deelt schattig filmpje van een dolblije André jr. op z'n verjaardag

Het kleine mannetje van André Hazes en z’n liefje Monique was gisteren jarig. Hij mocht alweer twee kaarsjes uitblazen en dat moet natuurlijk groots gevierd worden. Monique deelt het resultaat: een dolblije André junior.

“Zo! De dag is voorbij. Ik heb écht altijd een hekel aan kinderverjaardagen gehad. Ja, sorry ik vind dat écht te veel prikkels, maar om je kindje dan zo blij te zien door al het moois en de aandacht die hij krijgt, is toch wel heel erg leuk”, schrijft Monique bij een reeks vrolijke foto’s en filmpjes van de grote dag.

Bumba

Maar zo’n verjaardagsfeestje is natuurlijk hard werken. “Ik ben doodmoe”, geeft ze dan ook toe. “Ik neem een theetje en een heerlijke cupcake en ga dan lekker m’n bedje in… Bumbaaa Bumbaaa Bumaa.” Ja, op de foto’s is duidelijk te zien dat de kleine André een grote fan is van het kinderprogramma Bumba. Naast een mega taart en tientallen cupcakes van Bumba, kreeg hij ook een immens grote knuffel van Bumba en hingen er allemaal ballonen van dit clowntje in huize Hazes.

Eén ding is in ieder geval duidelijk: kleine André is gisteren hartstikke goed verwend!

Dit bericht bekijken op Instagram De grootste!❤️ #2 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 25 Okt 2018 om 4:57 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP