Monique deelt lieve foto met haar moeder op haar verjaardag

Monique is o zo trots op haar moeder Annemarie. Het is vandaag haar verjaardag, en dus deelt ze graag een foto van hen samen.

“Vandaag is mijn mama jarig”, schrijft Monique op Instagram. “Ik houd van jou.” De foto die Monique deelt om haar moeder in het zonnetje te zetten, bewijst maar hoeveel de twee op elkaar lijken.

Lief

En dat niet alleen qua uiterlijk, vindt Monique. Ze schrijft er een emotionele tekst bij: “De vrouw die mij heeft geleerd een sterke, geduldige vrouw te worden, door er zelf één te zijn. En daar heb ik toch een baat bij gehad tot nu toe!”

Dunya

Daarmee doelt ze onder andere op de verschijning van haar boek vandaag. Want het schrijven en produceren hiervan zal vast bloed, zweet en tranen gekost hebben. Al helemaal omdat het over haar overleden hondje gaat: “Vanaf vandaag zal DUNYA in vele kinderkamers worden genoemd. De naam van mijn meisje, mijn wereld. Voor altijd”, schrijft ze bij een andere post op Instagram.

De volgers van Monique feliciteren Annemarie en Monique volop, op deze bijzondere dag.

Beeld: ANP