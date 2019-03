Emotionele Monique voelt dat haar hond nog bij haar is

Het was een bewogen dag maandag voor Monique: niet alleen was haar moeder Annemarie jarig, ook was de lancering van haar eigen boek.

Het boek gaat over haar overleden viervoeter Dunya. In het boek pent ze de ontroerende verhalen neer over haar geliefde hond: hoe Dunya geadopteerd wordt, hun avonturen en hun groeiende gezin.

Kom even langs

Het overlijden van Dunya zit Monique tot de dag van vandaag nog erg diep. Het is fijn dat ze de aanwezigheid van haar voelt: “Ik denk dat ze er vandaag wel bij is. Onderweg heb ik tegen haar zitten kletsen en vroeg ik ook ‘kom alsjeblieft even langs.’ Ik geloof in zielen die om me heen zijn, en ik geloof dat Dunya hier aanwezig was”, vertelt Monique geëmotioneerd bij RTL Boulevard.

Zwaar jaar

Niet alleen overleed haar hond van 14 jaar, ook haar stiefmoeder van wie ze veel hield overleed. “Afgelopen jaar was het zwaarste jaar van mijn 41 jaar dat ik hier ben.”

Nog nodig

Dunya was op het einde erg moe, maar Monique kon haar moeilijk loslaten omdat ook haar relatie met André Hazes in zwaar weer verkeerde. “Ik praatte ook tegen haar ‘Je kan echt nog niet gaan. Ik heb jou nog nodig, pas als ik wat gelukkiger voel ga ik die beslissing nemen.’ Andre en ik gingen 1 mei op vakantie en op 9 mei overleed ze. Ik geloof echt dat dit haar beslissing was, zodat ik er niet was. Het zou een onmogelijke beslissing zijn geweest voor mij”, vertelt Monique.

Bron: RTLBoulevard. Beeld: ANP