Veel kritiek op Dré's vriendin Monique nadat ze dít zegt over haar honden

De fans van Monique Westenberg, de vriendin van Dré Hazes, zijn woest.

Op Instagram heeft Monique namelijk nogal iets vreemds geschreven bij een korte video van haar honden. Haar huisdieren reageren namelijk niet op vers hondenvoer.

Vergelijking

En dan vergelijkt Monique haar pitbulls Gioia en Dunya met Jerney Kaagman, die Parkinsonpatiënte is. “Respectloos. Zoiets doe je niet want deze vrouw is ziek”, zegt iemand. Monique schreef bij de beelden van haar niet al te enthousiaste honden: ‘God! Ik heb echt de Jerney en de Kaagman onder de honden hoor’. Ze keken niet op of om naar het verse voer.

Moeilijkere tijd

Jerney Kaagman (70), bekend van onder meer als zangeres van Earth & Fire en haar rol als jurylid bij Idols, maakte in 2012 bekend dat ze aan de hersenziekte lijdt. Symptomen hiervan zijn moeilijk bewegen, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, de kluts kwijt zijn, een ‘strakke’ botox-achtige gelaatsuitdrukking hebben en moeite hebben met het zicht. Ze zingt al jaren niet meer en doet het rustig aan.

Weggehaald

Monique doelt dus met haar bericht op het feit dat haar honden totaal geen blije emotie laten zien – net zoals Jerney dat moeilijker kan. Ze heeft inmiddels de tekst bij haar videootje verwijderd.

Jerney Kaagman:

Bron: AD. Beeld: Instagram