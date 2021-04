Monique uit 'MAFS' deelt verliefd kiekje met haar nieuwe vriend

Monique van Zessen, die we kennen van haar deelname aan Married at first sight, is in de wolken en iedereen mag het weten. Ze deelt een verliefd kiekje samen met haar nieuwe vriend op Instagram.

Nadat ze scheidde van Aron, aan wie ze in het programma werd gekoppeld, heeft Monique nieuw liefdesgeluk gevonden.

Monique is verliefd

Lang leek het erop dat Aron en Monique het enige koppel vormden dat na Married at first sight bij elkaar bleef. Een match made in heaven, dachten kijkers van het programma, maar niets bleek minder waar. Het stel ging niet met ruzie uit elkaar, zoals sommige andere stellen in dat seizoen, maar besloot wel dat het niet meer werd dan vriendschap.