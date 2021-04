Vlinders voor Monique uit ‘MAFS’: “Volkomen onverwacht”

De tarotkaart die voor donderdag 1 april is getrokken, is ‘Ridder van Bekers’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor: een romantische sfeer, vrede en/of een goed humeur. Men is in harmonie met zichzelf en met de ander. Liefde: verliefdheid en vreugde. Verzoening na strijd, men heeft gevoelsmatig aan een half woord genoeg. Werk: een prettige, luchtige werksfeer en alles verloopt gladjes.

Rafelrandjes aan relaties naai jij vandaag keurig strak vast. Pas nu op voor te strak aan je mening vasthouden, geef de ander ruimte voor tegengas. Je doet het door te luisteren en je in te leven.

Vandaag draait alles om evolutie, niet om révolutie. Je ziet het nut in van werk, samenzijn met je geliefde(n) en zet je beste beentje voor. Waak voor te veel willen controleren, laat anderen vrij.

Wie domineert en wie past zich aan? De balans in je relatie verbetert als je voor jezelf weet te zorgen. Geniet van je eigen gezelschap, dan beleeft een ander ook meer plezier aan jou.

Maak van een min – de avondklok – een plus door bewust naar buiten te gaan. Zoek de zonsondergang op en geniet van (hard)lopen in het donker. Stil en duister brengt helderheid.

Leeuw

Aantrekken en afstoten; het is een relatiesfeer die je waarschijnlijk goed kent. Een mooie dag om tegenstrijdige behoeftes te onderzoeken. Wat wil jij, wat wil hij/zij? Klink samen op de goede sfeer.

Maagd

Kritiek verpakken in een fleurig papiertje lukt vandaag prima. Lof en de herkenbaarheidsfactor zijn de strikjes. Overdrijf ‘aardig zijn’ niet, dat knaagt aan je geloofwaardigheid.

Weegschaal

Uitgaven, collega’s en extra werk zijn onderwerpen die je vandaag bezighouden. Thuis zit men op sociale houtjes te bijten. Geef aandacht aan je gezin/partner. Grapjes vallen goed.

Schorpioen

Thuiswerken, thuisonderwijs, home-entertainment… Het heeft iets knus, maar je zou er vandaag zelf baldadig van worden. Pareer verveling door er gewoon in mee te gaan. Verzet is zinloos.

Boogschutter

Op hoeveel stoelpoten leunt jouw leven? Wat zou je doen als je het roer verplicht om moest gooien? Droom vandaag eens hardop en weet dat het niet bij dromen hoeft te blijven.

Steenbok

Niemand gaat je dat vleugje egocentrisch kwalijk nemen, dus neem het ervan. Je relatie bloeit zelfs op bij duidelijkheid. Ja, ik wil! Het vertaalt zich zelfs in meer lef in de slaapkamer.

Waterman

In de tuin werken, met een kop thee op balkon of terras. Het leven is, ondanks alles, goed. Best kans dat je verliefd bent op iemand die onbereikbaar is. Geniet ervan, in gedachten.

Vissen

Maathouden is niet je sterkste punt, je geliefde is je drug! Voordat je helemaal met diegene dreigt te versmelten: adem diep door, daal af en toe naar je voeten en voel wat goed is voor jouzelf.

