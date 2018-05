Monique Noël Westenberg en André Hazes hebben een turbulente periode achter de rug. Vorige maand kondigden de twee aan uit elkaar te gaan, maar inmiddels zijn ze weer gelukkig samen.

Ten tijde van de opnames van hun reallifesoap waren Monique en André uit elkaar. Desalniettemin lieten ze de camera’s voor hun reallifesoap Ik haal alles uit het leven ten tijde van de breuk gewoon draaien. Ook wilde het stel alleen uitspraken doen over de scheiding in de soap zelf. Nu de laatste aflevering erop zit en de twee weer samen zijn, beweren boze tongen dat de breuk een pr-stunt was.

Emotioenle maanden

Monique negeert alle negatieve verhalen en blikt op Instagram terug op een emotionele tijd. “Voor mij waren het emotionele maanden en ik heb ervoor gekozen ook dit met jullie te delen, anders heet het geen reallife serie. Op sommige momenten ging het maskertje op omdat ik natuurlijk niet in iedere aflevering met dikke tranen wilde zitten. Ik ben ontzettend blij dat we dit seizoen kunnen afsluiten met gelukkige beelden van ons als gezin.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: Instagram