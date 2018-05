Monique reageert met treffende foto op berichten rondom relatiebreuk

Na verschillende geruchten maakten André Hazes en zijn vriendin Monique vorige week bekend dat ze uit elkaar gaan. De twee slaan elkaar duidelijk niet de hersens in, want ze genieten nu samen van een heerlijke vakantie in Mexico.

André, Monique en de kleine André genieten duidelijk volop van hun vakantie. Ze hebben al heel wat kiekjes gedeeld van hun gezinnetje. Gisteren deelde Monique weer een aantal zonnige foto’s, waarvan er een wel heel treffend was.

Horen, zien, zwijgen

Op de foto zie je haar samen met André en een vriend aan de rand van het zwembad. Op de bovenste foto poseren ze lachend voor de camera, maar op de tweede foto beelden ze samen ‘horen, zien en zwijgen’ uit. Hun volgers vinden het een creatieve reactie van het stel:

🙉🙈🙊 Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 6 Mei 2018 om 10:09 (PDT)

Beeld: ANP