Monique openhartig over relatie met André Hazes

Eerder werd al bekend dat de relatie van Monique en André Hazes bijna voorbij was en nu heeft ook Monique een boekje opengedaan over haar relatie.

Vooral in de aanloop naar grote concerten, wordt het thuis een stuk ongezelliger, vertelt Monique tegen Grazia. “Je kunt het vergelijken met de enorme druk die op een topsporter staat die naar de Olympische Spelen gaat. De mensen van wie ze het meeste houden, krijgen het te verduren.” Daarmee bedoelt Monique de beruchte ruzie, die al eerder naar buiten kwam. Toen vertelde André dat Monique hem uit huis zou hebben gegooid, maar dat is volgens Monique niet helemaal waar. André zou namelijk vlak voor een belangrijke albumpresentatie of concert altijd naar een hotel gaan om zich voor te bereiden. “Deze keer hadden we alleen vier dagen daarvoor ruzie gekregen.”

Supergeïrriteerd

De vrolijke André die iedereen kent, kan zich op die momenten thuis heel anders voordoen. “Dan is hij supergeïrriteerd. Alles is hem op dat moment te veel, zelfs de honden. Op sommige dagen lijkt het alsof ik er niet toe doe. Daar ga ik dan echt niet mee akkoord.” Toch is er nog steeds begrip van Monique: “Het is niet niets wat die jongen overkomt. Hij is pas 24 en is ineens een van de meest geboekte artiesten in Nederland.”

Wil je zelf weleens zien waar al die spanning goed voor is geweest? Bezoek één van Andre’s concerten:

Holland Zingt Hazes tickets vanaf 65,40

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.