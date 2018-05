Monique plaatst veelzeggend berichtje over haar relatiebreuk

André Hazes en Monique Noel kondigden onlangs aan even een pauze te nemen in hun relatie. Dit betekent echter niet dat de twee ruzie hebben: samen met hun zoontje André geniet het stel momenteel van een welverdiende vakantie in Mexico.

En die vakantie lijkt hun relatie goed te doen. Monique plaatst namelijk een wel héél veelzeggend berichtje bij een van haar vakantiekiekjes.

Zou het dan toch weer goed komen tussen de twee?

Bron en beeld: Instagram