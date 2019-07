Beschuit met muisjes: Monique Smit bevallen van zoontje

De vlag mag uit in Volendam: zangeres Monique Smit is bevallen van haar tweede zoontje. Dat maakt ze vrijdagmiddag met een prachtige foto op Instagram bekend.

Broertje

De kleine Luca Liam kwam donderdag ter wereld, zo blijkt uit het bijschrift van de foto. Het is het tweede kindje van de zangeres en haar vriend Martijn. Broer Noah wordt deze zomer 4. Tussen de zwangerschappen van Noah en Luca Liam kreeg Monique een miskraam.

Gebaren

In januari maakte Monique bekend dat ze weer in verwachting was. Dat deed ze door in de videoclip van haar nummer Gebarentaal te wijzen naar haar zwangere buik.

Luca Liam 11-07-2019

Bron: Instagram Monique Smit. Beeld: ANP