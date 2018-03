Monique Smit ziet haar broer Jan alleen nog met Sinterklaas

De Volendamse Jan en Monique Smit mogen dan hun beroemde naam én hun woonplaats gemeen hebben, ze lopen bepaald niet de deur bij elkaar plat, vertelt Monique in een interview.

Monique ziet Jan alleen als Sinterklaas weer in het land is, vertelt ze in gesprek met weekblad Privé. Als ze haar broer wil zien moet ze de televisie aanzetten: Jan Smit is vaker op de beeldbuis dan in de woonkamer van zijn bloedeigen zus.

Zie ginds komt Jan

“Jan zie ik bijna nooit”, zegt Monique openhartig. “Soms zie ik hem, maar dat is uniek. Ja, met Sinterklaas…”

Monique Smit werd aan het begin van dit decennium twee jaar lang genegeerd door haar broer. Lange tijd dacht ze dat Yolanthe, zijn toenmalige vriendin, daar de oorzaak van was. Pas toen ze de biografie van haar broer las, vernam ze de ware reden.

Puber

Jan bleek zijn zus te negeren omdat hij vond dat zij de kantjes ervan afliep. “Ik mocht wel mee met hem op tour, maar dan praatte hij óók niet met me. We zaten elke zondag bij elkaar met de familie en dan keek hij iedereen aan, behalve mij. Hij negeerde mij gewoon. Op een gegeven moment ben je er zelfs aan gewend.”

De ongezellige situatie eindigde pas toen Jan weer een relatie kreeg met jeugdvriendin Liza. Eén van haar voorwaarden voordat ze weer iets met hem zou beginnen, was dat broer en zus het bij zouden leggen. Dat hebben ze diezelfde avond nog gedaan.

Ich Bin Nicht Wie Du

Sindsdien is het weer goed tussen de twee. Alhoewel, goed.. een warme relatie is het niet. Maar hun huidige gebrek aan contact heeft in ieder geval niets met die oude ruzie te maken: “Dat is dit niet. Mijn zus Jenny zie ik elke dag, maar Jan zit bijna altijd in Duitsland, hij is daar dan aan het werk. Hij is er gewoon nooit.”

