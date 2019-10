Monique Smit: "Ik zat op het randje van een postnatale depressie"

Monique Smit is trotse moeder van zoontjes Noah en Luca. De jonge moeder is zielsgelukkig met haar kinderen, maar onthult dat ze bijna in een postnatale depressie was beland. Dit vertelt ze in een openhartig interview aan Kek Mama.

Monique Smit kreeg de jongetjes met haar vriend Martijn Molleman. De twee zijn sinds 2014 samen.

Dubbele borstontsteking

Monqiue vertelt dat ze na de geboorte van haar eerste zoontje Noah bijna direct weer begon met werken. Achteraf gezien was dit niet de beste keuze, beseft ze nu. “Ik kwam met een flinke knip uit de bevalling, kreeg een dubbele borstontsteking en was alleen maar bezig met borstvoeding, dag en nacht – want dat kon Martijn natuurlijk niet van me overnemen. Pas na 3 maanden kon ik een beetje genieten.”

Postnatale depressie

Monique verklaart dat de fysieke problemen na de zwangerschap en haar drukke schema er bijna voor zorgden dat het haar écht te veel werd. “De roze wolk ging finaal aan me voorbij. Sterker nog: ik wiebelde op het randje van een postnatale depressie”, vertelt de blondine.

Andere aanpak

Na de geboorte van Luca besloot ze de dingen dan ook anders aan te pakken en meer aan zichzelf te blijven denken. “Zo heerlijk om na een maand weer even Monique te zijn. Ik word een vrolijker mens als ik ook dingen voor mezelf doe”, verklaart de 28-jarige.

Bron: Kek Mama. Beeld: Istock