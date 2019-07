Monique Smit telt af met prachtige zwangerschapsfoto

Waar sommige vrouwen op het einde van hun zwangerschap vinden dat het wel tijd is dat het kindje geboren wordt, is Monique Smit daar nog niet mee bezig. De zangeres geniet momenteel nog met volle teugen van haar zwangerschap.

“Vaak krijg ik de vraag ‘of ik er al klaar mee ben’, met zwanger zijn?! Vind ik persoonlijk een gekke vraag, je weet van te voren dat je het hopelijk 9 maanden mag dragen en dat doe ik met alle liefde!”, schrijft ze op Instagram. De Volendamse maakte in januari bekend dat haar zoontje Noah een broertje of zusje krijgt, en is in juli uitgerekend.

Privé kiekjes

Ze deelt daarbij een foto waarover ze zelf al zegt dat deze schaars is. “Over het algemeen staat mijn tijdlijn vooral vol met werkgerelateerde foto’s. De laatste tijd zijn het juist veel privékiekjes. Grappig, want ik kan daar best zuinig op zijn. Maar dit geeft wel een duidelijk beeld dat ik ontzettend aan het genieten ben van mijn verlof.” En dat is zeker te zien: de liefde van Monique met haar babybuik en haar man Martijn spát er vanaf.

Sterke mama’s

“Tuurlijk zijn er uitzonderingen bij en hoop je niet dat je 42 weken loopt, maar nadat ik 2 keer de eerste 20 weken ontzettend ziek ben geweest, geniet ik de laatste 20 weken juist het allermeest!”, gaat ze verder. Daarbij geeft ze eerlijk toe dat ook zij last heeft van zwangerschapskwaaltjes: ” Ik slaap ’s nachts minder, last van bekken, een lijf vol hormonen. Maar lieve mama’s wij doen het mooi wel even!”

Nachtenlang wakker

“Het is zo’n bijzondere en spannende tijd, dus ondanks alle ongemakken die erbij kunnen komen kijken, GENIET. Voor je het weet is dat getrappel uit je buik en lig je weer nachtenlang wakker van de krampjes en voedingen.”

Monique’s moeder, Gerda, waarschuwde haar dochter eerder al over haar wens om 3 kinderen te krijgen:

