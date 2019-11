Monique Smit om vervelende reden opgenomen in het ziekenhuis

Het zit broer en zus Smit niet echt mee. Jan moest kortgeleden zijn optredens vanwege een keelontsteking afzeggen, en nu ligt zusje Monique sinds dinsdag in het ziekenhuis.

De zangeres heeft een niersteen en meerdere ‘koliekaanvallen’, laat ze op Instagram weten.

Weeën?

“Helaas is niet alles op Instagram rozengeur en maneschijn”, begint ze haar bericht. “Mijn god, ik heb nooit geweten dat dit zo pijnlijk is. Geloof me: ik beval liever. Het is dat ik 4 maanden geleden ben bevallen, maar ik dacht maandag echt dat er weer een weeënstorm was begonnen”, schrijft ze bij de foto.

Flink balen

“Ze hoopten dat het steentje er vanzelf uit zou komen. Maar omdat dat niet is gebeurd en het mijn nieren iets aantast, moet ik helaas alsnog onder het mes. Hierdoor heb ik dit weekend al een hoop dingen moeten afzeggen waar ik echt vreselijk van baal. Hopelijk word ik vandaag nog geholpen, mag ik weer lekker naar m’n vriendjes en kunnen we weer snel verder”, laat de zangeres weten.

Onder het bericht staan inmiddels honderden beterschapswensen voor de zangeres:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Monique Smit (@moniquesmit_insta) op 22 Nov 2019 om 7:06 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP