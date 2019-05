Monique Smit openhartig over toekomst met twee kinderen

View this post on Instagram

Een in m’n armen en een in m’n buik. 🥰 Wat is dit toch een fantastische tijd! 🤰🏼Ik geniet hier zo ontzettend van, het blijft een wonder! De ene dag kan ik niet wachten tot ons tweede kindje bij ons is, en de andere dag kan ik weer super zenuwachtig wakker worden en spoken er zoveel vragen door mijn hoofd. Ga ik net zoveel houden van dit kindje?! Hoe was die begin periode met een baby ook alweer?! Ik vond van geen kind naar 1 kind natuurlijk een enorme verandering, hoe gaat dat straks met 2 kinderen?! En zo kan ik nog wel even doorgaan… Vandaag weer zo’n dag terwijl er iemand in mijn buik lekker hard loopt te schoppen dat ik er zelfs ‘s nachts van wakker lig. Ach, het zal allemaal wel goed komen.. toch?! ☺️❤️