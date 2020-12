Monique Westenberg verklapt alvast hoe haar trouwjurk eruit gaat zien

YouTuber Bibi Breijman (29) deelt vandaag een bedroevend bericht op haar Instagram. Rhody, de partner van haar oma Asta (80), is overleden. “Het bleek dat hij negen tumoren in zijn hoofd had zitten.”

We leerden Asta onlangs kennen door een bijzondere opdracht in Het Perfecte Plaatje. Voor een van de foto’s bezocht Bibi samen met haar oma en vader het Indonesisch monument ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Haar oma zat als kind in een jappenkamp in Nederlands-Indië.

Prachtige dag

Daarover vertelt Bibi: “Omdat deze dag vrij ingrijpend was werd zij bijgestaan door haar partner. Hij wilde ook heel graag nog een keer het Indisch monument zien. Ze beleefden samen een prachtige dag.”

Nog geen week later kreeg de familie slecht nieuws te verwerken. Er bleken negen tumoren in het hoofd van Rhody te zitten. Nu is hij overleden. “Lieve Rhody, wat hebben jij en mijn oma een bijzonder mooi verhaal… ik hoop het ooit op te mogen schrijven. Maar ik hoop vooral dat je een goede muziekinstallatie hebt daarboven.”

Het perfecte plaatje