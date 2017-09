Monique: 'Een verzoening met Rachel en Roxeanne zit er niet meer in'

André Hazes en zijn vriendin Monique verwachten niet dat het ooit weer goed komt tussen hen en Rachel en Roxeanne. Dat vertelt het stel in het programma ‘Story of my life’.

Hoewel Monique zegt dat ze niet zit te wachten op een verzoening, is André iets milder gestemd. “Zeg nooit nooit. Als mijn zoon ouder is en haar wil opzoeken; prima. (…) Ikzelf zou gek worden als ik mijn kind niet meer zou zien. Ik zou er met gierende banden naartoe rijden en op mijn knieën smeken”, zei hij in het programma van Linda de Mol.

Eigen geluk

Monique daarentegen gaat er vanuit dat ze haar schoonfamilie nooit meer zal zien. “Er komen momenten in je leven dat je het niet met elkaar eens bent. Als je moet kiezen voor je eigen geluk of dat van een ander moet je altijd voor je eigen geluk gaan. Daar heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds geen spijt van.”

Verliefd

Wel heeft ze een tijd lang gedacht dat zij de reden was van de clash.”Dan kom je erachter dat het niet aan jezelf ligt en kun je het een plekje geven. André’s verdriet was heel groot en dat deed mij ook verschrikkelijk veel pijn. We hebben in een hele zware rotperiode gezeten, maar wij waren zo verliefd: dat hield het sterk.”

Ouder geschminkt

In Story of my life werd het stel respectievelijk 30 – en 60 jaar ouder geschminkt. Monique werd daardoor geconfronteerd met haar 96-jarige zelf, tot grote ontroering van haar geliefde. “Ik vind je prachtig zo. Ik teken ervoor!”

