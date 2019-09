Monique Westenberg deelt alleszeggende foto te midden van relatieproblemen

Monique Westenberg heeft na een lange stilte op Instagram weer een foto met de wereld gedeeld. Een alleszeggend kiekje, te midden van haar relatieproblemen met André Hazes.

Ze deelt namelijk een foto met zoontje André junior op een strand, waarop ze hem de lucht in tilt en ze elkaar een kusje geven.

Kleine André op nummer 1

Te midden van de geruchten over de relatieperikelen tussen haar en André Hazes, lijkt Monique hiermee te willen zeggen dat wát er ook speelt in haar leven, André junior het allerbelangrijkst blijft. En het gaat naar omstandigheden goed met moeder en zoon, blijkt wel uit dit prachtige plaatje.

Uit elkaar

André gaf onlangs in Beau toe dat het weer even niet botert tussen hem en Monique. Ze wonen daarom niet meer samen. Hoe lang de pauze dit keer duurt en of het ooit nog goed komt, durft André niet te zeggen. “Maar we gaan hartstikke goed met elkaar om. Er is veel respect, we hebben elke dagcontact en ik zie Dré elke dag. (…) Ik wil niet zeggen dat we uit elkaar zijn. Maar we weten het even niet.”

Zo zal kleine André eruitzien als hij net zo oud als zijn vader nu is:

Bron: Instagram. Beeld: ANP