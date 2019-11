Monique Westenberg: "André heeft gevoelens voor een andere vrouw"

André Hazes maakte zaterdag bekend dat hij niet meer samen is met Monique Westenberg. Al een paar maanden, zelfs. Nu doet Monique zélf haar verhaal.

En die steekt toch een beetje anders in elkaar dan die van de volkszanger. Monique omschrijft André’s persbericht als ‘behoorlijk pijnlijk’. En legt op Instagram ook uit waarom.

Balans

Ze vertelt dat ze de afgelopen weken, na een ‘rotzomer‘, juist een heel fijne periode met André heeft gehad. “Onze zoon was ontzettend blij dat papa weer zo veel om ons heen was en dat maakt een moederhart heel blij.” Hoe fijn ook, André en Monique besloten samen ene punt achter hun relatie te zetten. “De reden hiervan is omdat er geen afspraken gemaakt kunnen worden op bepaalde eigenschappen die nodig zijn om niet alleen als artiest, maar ook als gezin balans te hebben.”

Andere vrouw

Maar er is meer aan de hand dan hun verstoorde balans in het gezinsleven. Er is sprake van een andere vrouw in André’s leven. “Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij een tijdje contact mee heeft”, schrijft Monique. En: “Wie dit is, maakt het alleen maar nog pijnlijker.” Laat het speculeren maar beginnen… Monique vraagt in ieder geval om rust, “om dit op een rustige manier proberen uit te leggen aan mijn zoon en dit allemaal te verwerken.”

Bron: Instagram Monique Westenberg. Beeld: ANP