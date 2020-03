Monique Westenberg over André: "Soms is er even een zijspoor nodig"

Na een kortstondige liefdesrelatie tussen André Hazes (26) en Bridget Maasland (45) is André weer helemaal gelukkig met zijn ex-vriendin Monique Westenberg (43). En het lijkt er nu ook op dat Monique zijn korte verhouding met Bridget heeft vergeven.

Op Instagram blikt André terug op een belangrijk moment in zijn leven; namelijk toen hij 4 jaar geleden zijn allereerste auto kocht. De zanger bedankt iedereen die er vanaf het begin bij was, op zowel zakelijk- als privégebied. En daarmee bedoelt hij in het bijzonder Monique.

Zijspoor

Monique reageert bij de foto: “Keihard gewerkt aan deze reis, maar het belangrijkste is de reis in jezelf die je aan het maken bent. Af en toe met harde lessen, maar die hebben we allemaal nodig in deze reis. Zes jaar geleden hebben we onze wegen samengevoegd en tja… soms is er even een zijspoor nodig die je weer op het pad brengt van je bestemming.”

Kinderen

Bridget heeft zaterdag voor het eerst gereageerd op de verzoening tussen André en Monique bij haar werkgever RTL Boulevard: “Ik wens ze alle geluk samen, dat zullen ze nodig hebben”, aldus Bridget. In een interview met Vrouw zei ze eerder al over de beëindiging van de romance: “Het is tegenwoordig niet meer vreemd om op latere leeftijd moeder te worden. Maar mijn leeftijd was wel een reden om er met elkaar over te praten. Aan de andere kant: we waren nog maar een paar maanden samen, dus we waren er nog niet concreet mee bezig.”

André Hazes vertelde tijdens zijn relatie met Bridget op déze leeftijd opnieuw vader te willen worden:

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress