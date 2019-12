Monique Westenberg deelt intieme beelden van uitvaart oma

De laatste maanden van 2019 zijn moeilijke maanden voor Monique Westenberg. Na de breuk met André Hazes overleed vorige week dinsdag haar oma Corrie op 88-jarige leeftijd.



Monique staat erom bekend dat ze niet alleen de hoogtepunten uit haar leven deelt op social media, maar dat ze haar volgers ook de minder leuke kanten van het leven laat zien. Dinsdag deelde ze op Instagram dan ook intieme beelden van de uitvaart van haar oma Corrie. “Jouw laatste kerkmis”, schrijft Monique daarbij.

André Hazes

Op de beelden is te zien dat André een van de mannen is die de kist de kerk in draagt. Ook hij stond eerder deze week op social media stil bij het overlijden van oma Corrie met een prachtige foto van hen samen.

Bron: Instagram. Beeld: ANP